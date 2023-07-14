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Video: Keylen Adams on his commitment to the Virginia Tech Hokies

Matthew Hatfield
Virginia Preps

The Virginia Tech Hokies picked up four-star wide receiver Keylen Adams yesterday. The Virginia Beach (Va.) Green Run standout discusses his decision to commit to Fontel Mines, Brent Pry, and the Hokies here.

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See also: Keylen Adams is a Virginia Tech HokieWhat Keylen Adams brings to coach Brent Pry's programKeylen Adams wide receiver highlightsVirginia Tech Hokies message board

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