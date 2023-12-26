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Who's out for Tulane in the Military Bowl?

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

It's an offseason of change for the Green Wave. Who will participate in the Military Bowl, and how will Tulane replace those who are gone?

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Kai Horton is stepping into a big role for the Wave
Kai Horton is stepping into a big role for the Wave (USA Today Sports mages)

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