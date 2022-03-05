 HokieHaven - WATCH: Darren Buchanan makes the call
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WATCH: Darren Buchanan makes the call

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Watch the official commitment video as 2022 wing Darren Buchanan Jr. picks Virginia Tech.

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