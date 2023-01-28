News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-28 12:54:24 -0600') }} football Edit

VT Visitors: Jan. 28 2023 Junior Day

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's basketball game against Syracuse this evening will boast a number of top football prospects as visitors.

See who is expected here, and stay tuned to HokieHaven.com for updates after the visits.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

2024 OL Eagan Boyer has visited on several occasions.
2024 OL Eagan Boyer has visited on several occasions. (Kevin Roy)

Transfer target

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}