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VT Visitors: Jan. 27 junior day

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies will officially flip the calendar to the 2025 recruiting cycle with their major Junior Day this weekend. Who will be in the house?

Visit our running thread on The Gobbler for a few more prospects of note, and running updates all weekend.

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