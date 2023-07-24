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Virginia Tech Hokies opponent first look: Florida State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech hasn't played ACC opponent Florida State since 2018. What will the Noles look like this Fall?

We caught up with Bob Ferrante of the Rivals.com Florida State site The Osceola to find out what to expect when VT travels to Tallahassee in October.

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Florida State Seminoles head coach Mike Norvell hopes to lead his team to ACC glory.
Florida State Seminoles head coach Mike Norvell hopes to lead his team to ACC glory. (Courtesy of FSU Sports Information)
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