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Virginia Tech Hokies oppo intel: Florida State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies travel to take on the No. 5 Florida State Seminoles. What should they expect in Tallahassee?

We asked The Osceola's Bob Ferrante for the latest on Mike Norvell's ACC leaders. Check them out for everything on the Noles.

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