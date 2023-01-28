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Virginia Tech Hokies basketball preview: Syracuse (part 2)

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech not only lost to Syracuse in upstate New York, but did so by double digits... after entering as a Vegas favorite. Can the Orange and Maroon get a measure of revenge and solidify that their season is back on track?

Jim Boeheim be clappin'
Jim Boeheim be clappin' (Ron Bailey)

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The essentials

Opponent: Syracuse (13-8, 6-4 ACC)

Rankings: NR/NR, No. 79 Kenpom, No. 104 RPI, No. 97 NET

Time, Channel: Saturday, Jan. 28 • 7:00 p.m • ACC Network

Event: ACC conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: Virginia Tech -7 O/U 150

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Orange

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