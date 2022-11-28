News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-28 11:26:12 -0600') }} basketball Edit

Virginia Tech Hokies basketball preview: Minnesota

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

VT has had a couple rough outings against teams from Charleston... can an opponent from the white North get the Hokies running smoothly again?

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Gophers coach Ben Johnson
Gophers coach Ben Johnson (FOX 9)

The essentials

Opponent: Minnesota (4-2 this season)

Rankings: NR, No. 154 Kenpom, No. 169 RPI

Time, Channel: Monday, Nov. 28 • 7 p.m. • ESPN2

Event: ACC/Big Ten Challenge

Location: Cassell Coliseum

The Line: Virginia Tech -11.5, O/U 127.5

The Gophers

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}