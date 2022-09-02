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Virginia Tech 2022 preview: Rush defense

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Lunch Pail, it was not. The Hokies' rush defense dropped off a cliff during the ignominious end to the Fuente era.

New head coach Brent Pry was hired to fix plenty of flaws in Blacksburg, and stopping the run may be first among them.

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