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Virginia Tech 2022 preview: Pass defense

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The end of the Justin Fuente era may have come about because of awful offense, but the defense faded hard, as well.

Once an assembly line to the NFL for defensive backs, that just hasn't been the case for far too long. But that may very well be changing.

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