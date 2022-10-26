News More News
{{ timeAgo('2022-10-26 08:31:11 -0500') }} football Edit

Video preview: NC State with TheWolfpackCentral

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Tim Sullivan and Jacey Zembal sit down to discuss the matchups in Thursday evening's ACC matchup.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}