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The impact: Hokies will return an elite secondary

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

With last week's announcement that cornerback Dorian Strong will return for his fifth year of eligibility, Virginia Tech's defense got a major boost.

Not only was Strong the single most-used player on the defense (657 snaps, barely edging out Mansoor Delane's 651), he was also among the best cornerbacks in not just the ACC, but the entire country.

His return sets the Orange and Maroon up to have incredible success defending against the pass in 2024.

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Dorian Strong makes a tackle on former Old Dominion wide receiver Ali Jennings - now his VT teammate.
Dorian Strong makes a tackle on former Old Dominion wide receiver Ali Jennings - now his VT teammate. (USA Today Sports Images)
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