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The Hokie Hoops 3-2-1: Shifting to conference play

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Three observations two questions raised, and one prediction at the conclusion of Virginia Tech's non-conference slate.

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Lynn Kidd is playing at an elite level. Even if he probably committed a foul here.
Lynn Kidd is playing at an elite level. Even if he probably committed a foul here. (USA Today Sports Images)

Three observations

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