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{{ timeAgo('2022-10-17 11:50:25 -0500') }} football Edit

Snap counts and grades: Signs of improvement against Miami

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Hokie Haven has partnered with Pro Football Focus to bring you the behind-the-scenes stats from each Hokie game.

This week, Virginia Tech kept the game close into the fourth quarter, and had a chance to spring the upset.


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Quarterback

Quarterback
Player Snaps Passing Rushing Overall

Grant Wells

67

56.1

71.6

63.6
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