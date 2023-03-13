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Senior film review: Tavorian Copeland

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Perhaps one of the Hokies' most underrated 2023 signees was Appomattox (Va.) County linebacker Tavorian Copeland.

The 6-4, 195-pounder was a three-star ranked the No. 44 prospect in the state. But what does his final season's film show? We break it down.

Film

While only a single-game reel is provided here - since that's what Copeland has available - his entire senior year was reviewed for the breakdown below.

**Limited time only** Five months for the price of one! Use VTSpring23. Details here.

Strengths

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