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Scott impressed with Hokies after visit

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech offered Mount Healthy (Ohio) 2025 safety Jaimier Scott in mid-March, just days before he took an unofficial visit to Blacksburg for a spring practice.

Heading to SWVA along with a couple teammates (JJ Etheridge and Jahmeir Spain), Scott got to get a first taste of what Virginia Tech is all about. The trip, part of a tour that took the Cincinnati-area prospects to multiple programs around the region, let him know that that Hokies may well have what he's looking for.

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