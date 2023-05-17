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{{ timeAgo('2023-05-17 10:00:00 -0500') }} football Edit

Quentin Reddish high on Hokies as the end of his recruitment approaches

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's forays into the Tar Heel State have borne plenty of top commitments in the past few classes. Charlotte (N.C.) Independence defensive back Quentin Reddish is one prime candidate to keep the tradition going in the Class of 2024.

The 6-3, 185-pounder picked up an offer from the Hokies in March, and his recruitment has moved quickly.

He recently narrowed to three schools - though since added a fourth finalist to the mix, and has official visits set for two of his favorites.

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