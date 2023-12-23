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Oppo Intel: Tulane with TheWaveReport's Guerry Smith

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will soon take on Tulane for the first time since 1989. What challenges will the Green Wave present in the Military Bowl?

We caught up with TheWaveReport's Guerry Smith for the inside scoop on New Orleans's FBS program.

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One of the top passers in recent Green Wave history will not participate.
One of the top passers in recent Green Wave history will not participate. (USA TODAY)
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