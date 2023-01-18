PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-18 15:13:55 -0600') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Sean Ashenfelder
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered St. Johns (Fla.) Creekside 2025 quarterback Sean Ashenfelder. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBWaXJnaW5p
YSBUZWNoISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hf
TWNJbnR5cmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01jSW50eXJl
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvbmF0aGFuTW9o
cjEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb25hdGhhbk1vaHIxMjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DcmVla3NpZGVfZmI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENyZWVrc2lkZV9mYjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzZ5OTZSV25JSW0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82eTk2
UlduSUltPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNlYW4gQXNoZW5mZWxkZXIgKEBBc2hl
bmZlbGRlclNlYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXNo
ZW5mZWxkZXJTZWFuL3N0YXR1cy8xNjE1NzM4MTc5NDg2NjM4MDgwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
The latest
Virginia Tech becomes just the second program to offer Ashenfelder, joining Pittsburgh -and the Panthers' offer came nearly a year ago. Also a baseball prospect, Ashenfelder is interested in both programs, but they'll not only have to win him over against other football suitors, but also another sport. Virginia Tech has traditionally recruited the Jacksonville area pretty well, but it has been some time since it was a a true pipeline for the Orange and Maroon. With plenty of time to go in his recruitment (and VT focused on locking down a 2024 QB before fulling shifting focus to 2025), this one is just beginning.
Film
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!
Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10
Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.
Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvbmV3LXZpcmdpbmlhLXRlY2gtZm9vdGJhbGwtb2ZmZXIt
c2Vhbi1hc2hlbmZlbGRlciIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2
YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9
IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg
cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g
dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2
ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt
L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs
KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy
NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXJnaW5pYXRlY2gucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZuZXctdmlyZ2luaWEtdGVjaC1mb290YmFsbC1vZmZlci1z
ZWFuLWFzaGVuZmVsZGVyJmM1PTIwMjI3MzMxNjkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3Nf
dWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcg
LS0+CgoK