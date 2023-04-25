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New Virginia Tech football offer: Nijal Thigpen

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Virginia Beach (Va.) Green Run 2027 offensive lineman Nijal Thigpen. Here's a quick look at him.

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Virginia Tech is his first

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The Hokies certainly won't be accused of arriving late to the game here. Thigpen is still an eighth-grader, and Virginia Tech is first on his offer sheet. This is clearly a bit of a speculative offer - he's a good 40 pounds light of being OL-sized, but he has several years to work toward that - but that's the sort of move that will allow the Hokies to prove they're serious about early scouting and early offers in a region that's crucially important to their overall recruiting process. Thigpen is going to attend Green Run High, which also has a number of Hokie targets in the classes above him (headlined by 2024 WR Keylen Adams), and strengthening bonds there is big.

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