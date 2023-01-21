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football
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New Virginia Tech football offer: Lonnie McAllister
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Washington (D.C.) Gonzaga 2025 cornerback Lonnie McAllister. Here's a quick look at him.
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Other offers
Virginia Tech is his first
The latest
McAllister is yet another member of the Gonzaga crew that the Hokies offered this week. He's also the most under-the-radar: Virginia Tech becomes the first program on his offer list. That should be a good start for VT when it comes to the opportunity to build relationships, and the fact that there are plenty of Gonzaga players with new offers should make it easier to get a large group of them on campus for a spring practice in a couple months. Building these bonds should help the Orange and Maroon rebuild a reputation in the DMV region.
Film
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