PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-12-22 15:45:15 -0600') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Heze Kent
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Brunswick (Ga.) 2026 tight end/defensive end Heze Kent. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbSBleHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIOKt
le+4j2ZmZXIgdG8gcGxheSBmb290YmFsbCBmb3IgVmlyZ2luaWEgdGVjaCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hva2llc0ZCP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb2tpZXNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdHcmFkeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q29hY2hHR3JhZHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q29hY2hTZWFuX0NBVj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTZWFu
X0NBVjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJl
bGtlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hCZWxrZXI8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTYXVuZHM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2F1bmRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1lCS0dJUFA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFlCS0dJUFA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJ1
bnN3aWNrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJydW5zd2lja0ZCPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL09uM1JlY3J1aXRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBP
bjNSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P
bjNzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9uM3Nwb3J0czwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1B4bFRIRlpGeGEiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9QeGxUSEZaRnhhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhlemUgS2VudCAoQEhl
emVLZW50KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hlemVLZW50
L3N0YXR1cy8xNjA1Mjc1NDkyNDY2MjgyNTA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler! Other offers
The latest
Kent is still in the midst of his freshman year of high school, but already the Hokies add an ACC flair to an offer list that included a pair of SEC programs. He took some unofficial visits for games this Fall - seeing Georgia and Tennessee - but it's extremely early in the process for Kent. The Hokies will have ample opportunity (and likely requirement) to improve the product on the field to the degree that players are picking Orange and Maroon over plenty of other options.
Film
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler! Follow on Twitter: @ Hokie_Haven @ sullivti @ realtbannerman @ connormardian10 Like us on Facebook, s upport the site by following our YouTube channel and Instagram account @ Hokie_Haven. Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here. Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.