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football
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New Virginia tech football offer: Devin Williams
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Buford (Ga.) 2025 cornerback Devin Williams. Here's a quick look at him.
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The Hokies have worked hard to be a factor in recruiting the talent-rich Atlanta suburbs, and Buford - home of 2023 quarterback commit Dylan Wittke - is one place that the Orange and Maroon have found success. Players from the program have taken regular visits (with and without Wittke, notably), and Williams should manage to find his way to Blacksburg for one of the final two home games or for a postseason visit. Getting in the door very early is a boost, and as his star rises, finding success on the field should help in recruitments like his.
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