PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-25 19:37:03 -0600') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Dereon Coleman
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Fort Meade (Fla.) Jones 2026 quarterback Dereon Coleman. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
ICBCTEVTU0VEIFRPIFJFQ0VJVkUgQSBPRkZFUiBGUk9NIFZJUkdJTklBIFRF
Q0ggVU5JVkVSU0lUWSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoY3Jpc3QxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaGNyaXN0MTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iYXlsaW50cnVqaWxs
bz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmF5bGludHJ1amlsbG88L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9uZXNIU0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb25lc0hTRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRpbmc/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jyb2RpZTA3UGVycnk/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJyb2RpZTA3UGVycnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9kdkE4TVBHRk5KIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZHZBOE1QR0ZOSjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXJlb24gQ29sZW1hbiAoQERlcmVvbkNvbGVtYW5R
QikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXJlb25Db2xlbWFu
UUIvc3RhdHVzLzE2MTc5NTkyOTM3Mzg5NDI0Njc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
The latest
Coleman trains with the same QB specialist, Baylin Trujillo, as a number of the Hokies' other quarterback offers in the Sunshine State, so there's a connection. However, Coleman didn't play high school ball as a freshman (he left Plant City High at the beginning of the season to return to Fort Meade, where he was the varsity starter as an eighth grader), and that's meant that college attention has been slower in coming than you may otherwise expect. The Hokies are smart to get in the door early, but there's a long way to go in his recruitment, and with a non-coaching staffer - offensive analyst Brian Crist - his primary point of contact, he'll have to continue developing relationships.
Film
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!
Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10
Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.
Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---