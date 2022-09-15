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New Virginia Tech basketball offer: Bryce Dortch

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Chestnut Hill (Mass.) Brimmer & May 2024 forward Bryce Dortch. Here's a quick look at him.

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