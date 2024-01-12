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Miami unable to stop Elizabeth Kitley

Bradley Winterling
Hokie Haven intern

BLACKSBURG - Elizabeth Kitley scored 21 of Virginia Tech’s first 24 points on Thursday night in a big win over Miami. The Hokies won 76-52, and improved to 13-2 on the season and 4-0 in ACC play, which is the first time Tech has won their first four conference games in eight seasons.

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