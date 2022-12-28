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football
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Mekhai White's early top 15 includes Virginia Tech
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As the Hokies move toward kicking off their 2024 class, King George (Va.) wide receiver Mekhai White is a key target.
The 6-3, 182-pounder has dozens of scholarship offers on the table, and narrowed his list to 15 programs over the weekend.
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