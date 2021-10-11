 HokieHaven - In photos: Virginia Tech 29, Notre Dame 32
News More News
{{ timeAgo('2021-10-11 07:58:08 -0500') }} football Edit

In photos: Virginia Tech 29, Notre Dame 32

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

See photos from the action as the Hokies couldn't knock off No. 14 Notre Dame.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}