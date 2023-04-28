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Hokies transfer opportunity for La Tech's Keivie Rose

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Defensive line is a position of focus for the VT coaching staff as they build the 2023 roster through the Transfer Portal.

Louisiana Tech defensive lineman Keivie Rose is the latest player to snag an offer from the Orange and Maroon.

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