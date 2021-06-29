 HokieHaven - Hokies top six for Tre'Quan Alexander
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Hokies top six for Tre'Quan Alexander

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech is in the final six for Tampa (Fla.) Jesuit 2022 offensive lineman Tre'Quan Alexander.

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