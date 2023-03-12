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{{ timeAgo('2023-03-12 16:15:53 -0500') }} football Edit

Hokies make the top five for Kelvin Hunter

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

As Virginia Tech moves toward kicking off its 2024 recruiting class, the Hokie continue to make top lists for a number of prospects.

The latest is Florence (S.C.) West Florence safety Kelvin Hunter. VT is in a top five for the three-star prospect.

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