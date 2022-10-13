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Hokies make the top 13 for wing Trentyn Flowers
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Lincolnton (N.C.) Combine Academy 2024 wing Trentyn Flowers has reduced his list of suitors to 13, and Virginia Tech is among those still standing.
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