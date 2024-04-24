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Hokies land commitment from Temple transfer Hysier Miller
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
The Hokies continued building the 2024-25 hoops roster today with a commitment from Hysier Miller.
He has played three years at Temple, the hometown school for the Philadelphia native.
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