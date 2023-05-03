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Hokies in the top five for Mason Wade

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Purcellville (Va.) Loudoun Valley three-star Mason Wade is one of the top offensive linemen in the Commonwealth in the 2024 class.

He's narrowed his list of over a dozen offers to a top five, and Virginia Tech is still standing.

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