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football
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Hokies in the top five for Mason Wade
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Purcellville (Va.) Loudoun Valley three-star Mason Wade is one of the top offensive linemen in the Commonwealth in the 2024 class.
He's narrowed his list of over a dozen offers to a top five, and Virginia Tech is still standing.
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