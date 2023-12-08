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Hokies in the top five for Deuce Edwards with a commitment date set
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech hasn't put a bow on its 2024 recruiting class yet, but one of the first big dates of the 2025 group is set. Richmond (Va.) Trinity Episcopal defensive back Deuce Edwards has set his pledge for Jan. 12.
The 6-1, 175-pounder has also named his top five in advance of next month's commitment date. The Hokies made the cut.
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