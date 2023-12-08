Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Hokies in the top five for Deuce Edwards with a commitment date set

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech hasn't put a bow on its 2024 recruiting class yet, but one of the first big dates of the 2025 group is set. Richmond (Va.) Trinity Episcopal defensive back Deuce Edwards has set his pledge for Jan. 12.

The 6-1, 175-pounder has also named his top five in advance of next month's commitment date. The Hokies made the cut.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement