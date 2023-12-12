Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Hokies in the NFL 2023: Week 14

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The 2023 NFL season is upon us, and the volume of Hokies plying their trade at the highest level is on the upswing. See who will represent the Orange and Maroon in The League this Fall.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Chamarri Conner recorded his first NFL takeaway
Chamarri Conner recorded his first NFL takeaway (USA Today Sports Images)

Buffalo Bills

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement