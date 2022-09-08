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Hokies in the NFL 2022: Season debut

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

After the college season got going in earnest last week, the pros jump into the fray starting tonight. Our weekly tracker for former Hokies begins here.

Wyatt Teller has become a mainstay on the Browns' offensive line
Wyatt Teller has become a mainstay on the Browns' offensive line (USA Today Sports Images)

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