Hokies in the final three for London Montgomery, commitment Monday
Scranton (Pa.) Prep 2023 running back London Montgomery will announce his college commitment in three days, with Virginia Tech in the hunt.
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