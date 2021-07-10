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Hokies in the final seven for Tyler Banks

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

There was a time in the Fall that Virginia Tech seemed on the verge of a commitment from in-state linebacker Tyler Banks.

The 6-3, 230-pound linebacker from Crewe (Va.) Nottoway picked up a Virginia Tech offer in October, and was high on the Orange and Maroon. While he held off from a quick decision, VT remains a strong candidate for his signature.

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