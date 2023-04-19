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football
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Hokies in pursuit of Wyoming transfer Emmanuel Pregnon
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As the Hokies look at build out their offensive line group for the 2023 season, outgoing Wyoming lineman Emmanuel Pregnon has been offered an opportunity in Blacksburg.
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