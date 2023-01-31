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Hokies bracketology: Wins to get in?

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's mid-season slump will be an anchor around the team's tournament hopes. But can they still earn an at-large bid?

A look at where the Orange and Maroon stands, and what needs to happen to be Dancing come March.

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The Nitty Gritty

Record: 13-8 (3-7 ACC)
RPI: No. 47
KenPom: No. 50
NET: No. 51
Bracket Matrix: Ninth team out

Quadrant I: 2-4
Quadrant II: 3-3
Quadrant III: 2-1
Quadrant IV: 6-0

The big picture

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