News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-20 10:54:39 -0500') }} football Edit

Hokies at Halfway: Midseason grades

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

A bye week just past the halfway point of the season provides an opportunity to take a look at big-picture takeaways through just over half the year.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.

Quarterback

Quarterback
Player Snaps Passing Rushing Overall

Grant Wells

481

65.6

63.4

67.3

Jason Brown

27

72.7

-

73.4
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}