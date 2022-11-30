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{{ timeAgo('2022-11-30 16:50:25 -0600') }} football Edit

Hokie snap counts and grades: Season wrap

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Hokie Haven has partnered with Pro Football Focus to bring you the behind-the-scenes stats from each Hokie game.

Now, the aggregated numbers over the course of the entire season.

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Quarterback

Quarterback
Player Snaps (games) Passing Rushing Overall

Grant Wells

732

64.3

63.5

66.0

Jason Brown

28 (3)

72.8

-

73.5
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