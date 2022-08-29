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Hokie Haven Friday Night Lights 2022: Week two

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The season began in much of the country last weekend, and the next two weeks will see high school football return everywhere.

How have Hokie commitments performed thus far? Take a look at their full output here.

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