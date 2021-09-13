 HokieHaven - Highlights: Virginia Tech 35, Middle Tennessee State 14
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Highlights: Virginia Tech 35, Middle Tennessee State 14

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

See the highlights from Virginia Tech's three-touchdown win against Middle Tennessee State.

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