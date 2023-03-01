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Highlights: Hokies win in Louisville

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech got a second road win of the season, beating a Louisville team that's among the worst (ever) in the ACC.

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