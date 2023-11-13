Advertisement
News More News
ago football Edit

Highlights: Hokies dominate in Boston

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech faced a road challenge at Boston College, and passed with flying colors. Relive the action here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement