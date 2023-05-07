News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-05-07 10:23:38 -0500') }} football Edit

From the film room: Tyler Mason

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' running back in the 0224 class is here. Mount Airy (N.C.) three-star Tyler Mason committed the morning of the spring game.

The 6-0, 190-pounder is ranked the No. 17 rising senior in North Carolina and the No. 39 running back nationally. What does the video record of his junior year show? We hop into the film room to find out.

Film

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Strengths

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}