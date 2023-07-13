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From the film room: Chanz Wiggins

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies picked up a big piece - figuratively and literally - for the receiving corps a week ago in four-star Chanz Wiggins.

The 6-4, 191-pounder is ranked the No. 5 rising senior in the Commonwealth and the No. 50 wide receiver in the nation. What does the film show about his future in Orange and Maroon?

Film

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